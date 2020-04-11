Томичей приглашают на онлайн-встречу «Вечный карантин? Люди с инвалидностью и пандемия»

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Представительство ЕС в России вместе с музеем современного искусства «Гараж» и благотворительным фондом «Жизненный путь» приглашают томичей на онлайн-встречу «Вечный карантин? Люди с инвалидностью и пандемия». 14 апреля в 19.00 (Мск) ее проведут спикеры Сабрина Ферраина из Нидерландов и Анна Битова из России.

Фото: Представительство ЕС в России

Организаторы встречи отмечают, что из-за пандемии коронавируса люди с инвалидностью оказываются в еще большей социальной изоляции, чем раньше: могут сталкиваться с дискриминацией, недоступностью информации и социальной помощи. Сабрина Ферраина и Анна Битова поговорят о роли вспомогательных служб для людей с инвалидностью в ЕС и России с акцентом на текущие проблемы, связанные со вспышкой COVID-19.

Встреча пройдет в Zoom. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Прямой эфир и запись онлайн-встречи также можно будет посмотреть на канале youtube.

Сабрина Ферраина — сотрудник Европейской ассоциации ассистентов для людей с инвалидностью (EASPD). Магистр в области клинической психологии. В последнее время работала нейропсихологом в программах реабилитации и возвращении к профессиональной деятельности людей с приобретенными повреждениями головного мозга. В EASPD координирует работу комитета по инклюзивной жизни.

Анна Битова — директор «Центра лечебной педагогики». Автор программ по созданию системы реабилитации, обучения и интеграции детей с нарушениями развития. Член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате РФ. Член Экспертного совета Минобра по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра.

Фото: из личного архива Романа Аранина