Томичей приглашают на онлайн-лекцию «Современная печатная графика», которая пройдет в рамках выставки «Мифы и пиксели». Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина.

«Сибирский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Институт искусств и культуры ТГУ в рамках выставочного проекта «Мифы и пиксели» с участием молодых томских художников-графиков приглашают на онлайн-лекцию, посвященную современной печатной графике. В этой лекции мы поговорим об основных событиях в мире печатной графики и о художниках, которые обращаются к искусству гравюры в наше время. Обсудим крупнейшие биеннале, ярмарки, галереи, специализирующиеся на печатной графике. И кроме того, разберем феномен коллекционирования графики на примере собрания современного рисунка Флоранс и Даниэля Герлен», — отмечают организаторы.

Лекцию прочитает научный сотрудник отдела гравюры и рисунка ГМИИ им. А. С. Пушкина Анна Чернышева.





Онлайн-трансляция пройдет 15 сентября в 18.00 в аккаунтах Сибирского филиала на Facebook, ВКонтакте и на Ютуб-канале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.





Отмечается, что выставка «Мифы и пиксели» представлена в двух форматах: онлайн-проекта и городской интервенции (ограда Университетской рощи ТГУ, пр. Ленина, 36).