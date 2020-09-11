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11 сентября,
2020
Новости

Томичей приглашают на курс лекций о тонкостях садоводства

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Курс лекций «Открытого университета» начнется 11 сентября. Первая часть программы называется «Осенняя пора» и рассказывает о вопросах садоводства, сообщает пресс-служба ТГУ.


Читать лекции будет доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной биологии БИ ТГУ Андрей Бабенко.


«В своих видеолекциях он расскажет, как правильно убирать урожай и закладывать его на хранение, какие работы можно и нужно провести на приусадебном участке осенью, что и когда пересаживать до наступления заморозков», — анонсирует ТГУ.


Первая лекция  «Уборка урожая и закладка на хранение, высадка, подготовка к хранению» пройдет уже 11 сентября.

Также все лекции опубликуют на сайте «Открытого университета». Там же можно подробнее узнать расписание. 


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