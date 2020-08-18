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18 августа,
2020
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Томичей приглашают на «Краеведческий субботник»

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

В эту субботу, 22 августа, в историческом районе Томска Татарская слобода пройдет краеведческий субботник, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей приглашают на «Краеведческий субботник»

Его организует координационный центр Единой туристической информационной системы (ЕТИС). Для участников проведут авторскую экскурсию от профессиональных гидов, также в программе краеведческий квест, экологический интерактив и конкурсы от ведущего. Бонусом — угощения и сувениры на память.


Уборочный инвентарь брать с собой не нужно, его выдадут вместе с одноразовой маской, антисептиком и влажными салфетками.


Начало субботника запланировано на 11.00. Предварительно участников просят записаться по телефону:8 (3822) 210-666


Отметим, это не первый краеведческий субботник, который проходит в Томске. В начале августа подобное мероприятие проводилось в районе Заозерья на улице Войкова.


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