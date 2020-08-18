Томичей приглашают на «Краеведческий субботник»

В эту субботу, 22 августа, в историческом районе Томска Татарская слобода пройдет краеведческий субботник, сообщает пресс-служба мэрии.

Его организует координационный центр Единой туристической информационной системы (ЕТИС). Для участников проведут авторскую экскурсию от профессиональных гидов, также в программе краеведческий квест, экологический интерактив и конкурсы от ведущего. Бонусом — угощения и сувениры на память.





Уборочный инвентарь брать с собой не нужно, его выдадут вместе с одноразовой маской, антисептиком и влажными салфетками.





Начало субботника запланировано на 11.00. Предварительно участников просят записаться по телефону:8 (3822) 210-666





Отметим, это не первый краеведческий субботник, который проходит в Томске. В начале августа подобное мероприятие проводилось в районе Заозерья на улице Войкова.





Читайте также:





Татарская слобода: заброшена и умирает?

Краеведы попросят придать статус музея-заповедника Татарской слободе в Томске​





ПОДДЕРЖИ ТВ2!