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24 июля,
2020
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Томичей приглашают на экологический кросс по стадиону «Буревестник»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Участники движения Van&Gog приглашают томичей заняться плоггингом — сбором мусора на бегу. Экологический кросс пройдет в субботу, 25 июля, в районе стадиона «Буревестник».

Томичей приглашают на экологический кросс по стадиону «Буревестник»
Фото: marathonec.ru

Томичи во время акции наведут порядок в береговой зоне, — сообщает пресс-служба мэрии Томска. — С собой необходимо принести питьевую воду, перчатки и мешки для сбора мусора. Весь собранный мусор будет рассортирован и отправлен на переработку.

Плоггинг – сбор мусора во время бега трусцой. Плоггинг возник в Швеции в 2016 году как один из видов организованного спорта и быстро стал популярен в разных странах.


В Томске плоггинг популяризирует экологическое движение Van&Gog. Движение объединяет томичей, интересующихся раздельным сбором мусора, разумным потреблением, и предпринимателей, которые выбирают экологичный подход к производству и бизнесу.


«Я с 2008 года живу по собственной философии: правильно питаюсь, сортирую мусор, бегаю, голодаю. Это моя личная заморочка, — рассказывает создатель движения, бизнесмен Вадим Холин. — Утром я бегаю по трассе, собираю мусор с мешком. А теперь я придумал это движение, будем делать экологичный образ жизни трендом, философией».

Участие в субботнем плоггинге смогут принять все желающие при соблюдении санитарных норм. Место встречи – центральный вход на стадион «Буревестник», время — 10 часов.


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