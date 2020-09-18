Томичей приглашают на бесплатные экскурсии по городу

Туристский информационный центр в рамках проекта «Городские фотоэкспедиции» создал новые маршруты для экскурсий, по которым предлагает пройтись.





Так, 19 сентября пройдет экскурсия «От первобытности к Томску». Прогулка будет проходить в пределах Лагерного сада, а экскурсовод расскажет о том, когда и как на Томской земле появились первый люди, кем они были и какие тайны скрывал Федор Еремеев.





Старт экскурсии — «Гостиный двор» (пр. Ленина, 1), 15.00.





20 сентября томичей приглашают на экскурсию «Тайны древних городов». Гостям обещают рассказать о городах-призраках, исчезнувших цивилизациях и необычных артефактах.





Место сбора – поселок Тимирязевский (можно добраться на автобусах №№ 36 и 337, остановка Почта). Начало — 13.00.





Отметим, на экскурсию нужно предварительно записаться по телефону экскурсовода Олега Скурихина: 8-923-435-66-20 (по звонку или через WhatsApp). Все экскурсии проводятся на безвозмездной основе.