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04 апреля,
2020
Новости

Томичей приглашают дистанционно обсудить объекты благоустройства 2021 года

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области продолжаются дистанционные обсуждения объектов благоустройства 2021 года. Жителей нашего региона приглашают принять участие в обсуждении пространств, которые будут благоустроены в 2021 году по национальному проекту «Жилье и городская среда».


В связи с пандемией COVID-19 обсуждения проходят в дистанционном формате. В Томске обсуждения завершатся 30 апреля. Жителям предлагается обсудить варианты благоустройства 29 общественных пространств. Свои предложения можно отправить по почте dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.


В настоящий момент в городской департамент дорожной деятельности поступили предложения от 395 томичей по благоустройству в 2021-2022 годах 100 общественных пространств.


В результате общественной муниципальной комиссией был сформирован и утвержден перечень из 63 территорий, которые будут выдвинуты на рейтинговое голосование. Горожане предлагают благоустроить территории нескольких городских озер – Мавлюкеевского, Зырянского, Кухтеринского, создать парк «Звездный» и «Парк ученых» в мкр. Наука, обустроить общественные пространства в  Лоскутово, поселке Старо-Карьерный на ул. Смирнова и в переулке Баранчуковском, на ул. Мичурина, Лазарева, Ивановского, Обручева, в мкр. Спичфабрика, в лесопарке Солнечном и во многих других удаленных районах.


В Северске общественные обсуждения проходили в дистанционном режиме и завершились 2 апреля.


После обсуждений начнется этап рейтинговых голосований. К 20 апреля с объектами благоустройства определится Колпашевский район, к 22 апреля — Кожевниковский район и Стрежевой, к 24 апреля — Томский район, к 29 апреля — Асиновский. До 18 мая голосование пройдет в ЗАТО Северск, а до 31 мая в Томске.


Всего жителям Томской области предстоит выбрать 40 объектов благоустройства 2021 года, из них 24 в Томске.


Правда, будут ли в федеральном бюджете деньги на благоустройство с учетом эпидемии коронавируса, падения цен на нефть и мирового экономического кризиса, сейчас оценить сложно.

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