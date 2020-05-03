Томичей приглашают 9 мая спеть с балконов «День Победы»

Томичам предлагают принять участие во всероссийской акции «Окна Победы» и дома 9 мая исполнить песню «День Победы». Также можно украсить окна своих квартир вырезанными из бумаги красными гвоздиками, георгиевской лентой, изображениями известных мемориалов, надписями и фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны.

К акции уже присоединилась детская художественная школа № 1. Учреждение уже украсило свои окна ко Дню Победы рисунками воспитанников о войне. Композиции юных художников выполнены в различных техниках, но объединены общей темой.





Трафареты изображений можно скачать, распечатать, вырезать и раскрасить вместе с детьми. Также томичи могут проявить и собственную фантазию и создать свой уникальный рисунок. Инициаторы акции предлагают снять процесс работы, ее итог и выложить в социальные сети с хештегом #поздравимветерановвместе или #Окна_Победы. Также можно снять на видео свой рассказ о героях-фронтовиках и тружениках тыла, вспомнить семейные истории о войне, которые рассказывали деды и прадеды.





С 4 по 9 мая девять творческих бригад в составе 25 артистов будут поздравлять ветеранов. На ретро-автомобилях они будут ездить по городу и исполнять во дворах, где живут участники войны, их любимые песни военных лет – Катюшу, Темную ночь, День Победы. Планируется поздравить порядка 100 участников войны, проживающих в Томске и на присоединенных территориях – в д. Лоскутово, с. Тимирязевское, с.Дзержинское.





«9 мая мы не сможем пройти в Бессмертном полку и посмотреть парад и салют. Все эти праздничные мероприятия обязательно состоятся, когда будут сняты ограничения. А пока мы должны соблюдать режим самоизоляции. Но и в этой ситуации, через подобные акции, мы можем выразить свое отношение к войне, продемонстрировать, что мы помним наших героических предков и будем всегда чтить их подвиги», — прокомментировал мэр Томска Иван Кляйн.





О том, как принять участие в акции Бессмертный полк, читайте здесь.





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