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05 июля,
2020
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Новости

Томичей предупреждают о резком изменении погоды

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Штормовое предупреждение объявили в Томской области на 5-6 июля, сообщает Томский гидрометцентр.

Томичей предупреждают о резком изменении погоды

«5 и 6 июля по области и Томску ожидаются местами кратковременные, при грозах — сильные, ливневые дожди, возможен град, при грозах порывы ветра 15- 20 метров в секунду», — отметили в сообщении.


5 июля в Томске ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный 3-8 м/с, днем возможны порывы до 15-20 метров. Температура воздуха ночью — +16…+18°С, днем — +25...+27°С.

По области в отдельных районах в ближайшие сутки ожидаются кратковременные дожди, при грозах — сильные ливневые дожди, град. 


6 июля температура воздуха ночью — +13…+18°С, днем — +24…+29°С, местами — +18…+23°С.


2 июля обещанная синоптиками гроза грянула в Томске. 30-градусная жара сменилась проливным дождем и даже градом.


Администрация города напоминает томичам о необходимости соблюдения мер личной безопасности в условиях неблагоприятной погоды. Необходимо быть внимательными при движении по улично-дорожной сети, при пересечении проезжей части и соблюдать осторожность возле дорожных знаков, световых опор и рекламных конструкций.


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