Томичей предупреждают о похолодании 7 и 8 января

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По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 8 января по области ожидается холодная погода с усилением морозов до -35°С и ниже.

В связи с пониженными температурами главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий:

«Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить».