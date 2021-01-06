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06 января,
2021
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Новости

Томичей предупреждают о похолодании 7 и 8 января

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 7 по 8 января по области ожидается холодная погода с усилением морозов до -35°С и ниже.

Томичей предупреждают о похолодании 7 и 8 января

В связи с пониженными температурами главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий:

«Необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку. Выходя на улицу, следует одеваться теплее и следить за тем, как одеваются ваши дети. В холодную погоду прогулки и дальние поездки лучше отменить».

В ближайшие сутки (с 19.00 6 января до 19.00 7 января) в Томской области ожидается небольшая облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер северный 2-7 м/c. Температура ночью -27...-32°С, при прояснениях до -39°С. Днем — местами до -33°С. В Томске будет небольшая облачность без осадков, ветер северный 2-7 м/c. Температура ночью опустится до -27...-29°С. На дорогах в городе и области — местами гололедица. 

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