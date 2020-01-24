Томичей предупреждают о метелях и снегопаде в выходные

По данным синоптиков в Томске и области с 25 по 27 января ожидаются: снегопад, усиление ветра, местами порывы 15-18 м/с, метели, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы, гололедные явления, отложение мокрого снега. 27 января по области и городу ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В связи со сменой погоды водителям рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, быть внимательными к пешеходам.







Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.