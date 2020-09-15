Томичей предупреждают о граде и сильных дождях

Сильные дожди, грозы, град прогнозируют синоптики по Томску и области 16 сентября. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 сентября местами по области ожидаются дожди, по западу сильные, грозы, возможен град, порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.





Главное управление МЧС России по Томской области советует, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций. И быть внимательным при переходе проезжей части.





Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.