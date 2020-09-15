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15 сентября,
2020
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Томичей предупреждают о граде и сильных дождях

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

Сильные дожди, грозы, град прогнозируют синоптики по Томску и области 16 сентября. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

Томичей предупреждают о граде и сильных дождях

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 16 сентября местами по области ожидаются дожди, по западу сильные, грозы, возможен град, порывы ветра 17-22 м/с», — говорится в сообщении.


Главное управление МЧС России по Томской области советует, что порывы ветра лучше переждать в помещении. Находясь на улице, следует держаться подальше от шатких конструкций. И быть внимательным при переходе проезжей части.


Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

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