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29 мая,
2020
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Томичей предупреждают о фейковых сообщениях о переоформлении детских выплат

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Жителям Томской области, обратившимся за оформлением новых детских выплат, стали приходить сообщения с неизвестного телефонного номера с просьбой переоформить заявления. Оперативный штаб Томской области предупреждает, что это мошенники.

Томичей предупреждают о фейковых сообщениях о переоформлении детских выплат

В СМС говорится о том, что заявление не принято, его необходимо переоформить в МФЦ, для чего следует перейти по ссылке. По словам  директора Томского областного многофункционального центра Игоря Култаева, их учреждение не рассылает такие сообщения.

«Вся информация об этапах поступления и рассмотрения заявления доступна в личном кабинете на портале госуслуг. Ни в коем случае переходить по таким ссылкам нельзя, не исключено, что это один из новых видов интернет-мошенничества», — отмечает Игорь Култаев.


Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах финансовой поддержки семей с детьми. Минимальное пособие по уходу за ребенком повысится с 3375 рублей в два раза. Устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей для семей с детьми до трех лет. С 1 июня единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 16 лет.

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