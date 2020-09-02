Томичей от 50 лет приглашают учиться в Музее истории Томска

С 1 сентября в Музей истории Томска начал принимать заявки жителей Томска предпенсионного и пенсионного возраста на участие в проекте по обучению музейному делу «Стажер+».





Поучаствовать приглашают женщин от 51 года и мужчин от 56 лет.





«Целью проекта является развитие у участников необходимых компетенций в области музейного дела, которые позволят им в дальнейшем активно участвовать в общественной и культурной жизни города», — говорится в сообщении.





«Стажер+» включает лекции и практические занятия от сотрудников музея, встречи с привлеченными специалистами по развитию сценической речи, мастер-классы от психологов, маркетолога и советника по туризму; экскурсии в музеи города,

участие в городских мероприятиях (День томича, «Экскурсионный марафон», выставка туристских продуктов «Город путешествий»).





Для участия в программе нужно до 15 сентября 2020 года отправить заявку и согласие на обработку персональных данных в электронном виде на адрес музея (mit1604@yandex.ru), в письме нужно оставить пометку «Проект «Стажёр+», также можно принести заявку очно в музей (улица Бакунина, 3). Все документы есть на сайте в разделе «Документы». Дополнительную информацию желающие могут получить по телефону: +7 (3822) 65-72-55.





«Отбор участников проекта будет производиться в несколько этапов: с 01.09.2020 по 21.09.2020 – сбор и обработка заявок, с 21.09.2020 по 28.09.2020 – видеопрезентация, с 28.09.2020 по 01.10.2020 – собеседование. О результатах отбора кандидаты будут проинформированы до 1 октября 2020 года через сообщения на электронную почту или контактный телефон, указанные в заявке», — говорится в сообщении.