Томичей освободят от штрафов и пеней по оплате ЖКУ до конца года

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Согласно постановлению правительства РФ, до 1 января 2021 года в России приостанавливается начисление пеней и штрафов, а также отключение ресурсов за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг.

При этом обязанность собственников оплачивать услуги ЖКХ сохраняется: как и прежде, сделать это нужно до 10 числа текущего месяца, а по холодному водоснабжению и водоотведению — до 25 числа, сообщает обладминистрация.

В связи с режимом всеобщей самоизоляции жители Томской области смогут оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. «Ресурсоснабжающие организации не первый год дают возможность оплаты комуслуг онлайн через личные кабинеты. Такие же сервисы доступны на портале «Госуслуги». Но среди томичей немало тех, кто привык оплачивать свет и тепло через кассы: людям старшего поколения непросто в один день освоить онлайн-платежи. Поэтому оплатить комуслуги можно будет и через мобильные терминалы Почты России, которые почтальоны принесут потребителям домой», — сказал заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

Чтобы воспользоваться таким мобильным терминалом, необходимо предварительно позвонить в отделение Почты России по месту жительства. Также в этот период продолжают работу дежурные отделения Сбербанка, в том числе в районах Томской области.