Томичей 55+ приглашают на онлайн-занятия по хатха-йоге

Томская академия активного долголетия набирает желающих на новый курс онлайн-занятий по йоге. Если вам 55+, вы ведете активный образ жизни и хотите сделать свое тело более здоровым, — присоединяйтесь к членам Академии активного долголетия.





Для того, чтобы начать заниматься йогой, не нужно никуда идти. Тренировки будут проходить онлайн. Видеокурс состоит из 12 занятий, адаптированных для старшего поколения. Проводит их опытный сертифицированный инструктор.