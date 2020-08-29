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29 августа,
2020
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Томичей 55+ приглашают на онлайн-занятия по хатха-йоге

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томская академия активного долголетия набирает желающих на новый курс онлайн-занятий по йоге. Если вам 55+, вы ведете активный образ жизни и хотите сделать свое тело более здоровым, — присоединяйтесь к членам Академии активного долголетия.


Для того, чтобы начать заниматься йогой, не нужно никуда идти. Тренировки будут проходить онлайн. Видеокурс состоит из 12 занятий, адаптированных для старшего поколения. Проводит их опытный сертифицированный инструктор. 

По словам зампредседателя областного совета ветеранов Светланы Булановой, серия онлайн-занятий по йоге поможет томичам в зрелом возрасте правильно заниматься физическими упражнениями дома.


Видеозанятия будут публиковаться на портале Томской академии активного долголетия, на ютуб-канале академии,  а также в группе в «Одноклассниках».


Онлайн-занятия по хатха-йоге будут проводиться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.


Главное фото - группа Академии в «Одноклассниках».

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