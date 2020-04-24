Томичек приглашают на вебинар по безопасности в период самоизоляции

24 апреля в 18.00 по Москве семейный психотерапевт Марина Травкова проведет вебинар на тему «Регуляция жизни в замкнутом пространстве с родными и близкими: границы дозволенного, как их найти и отстоять». Поучаствовать в вебинаре могут все желающие. Это уже четвертая онлайн-встреча для женщин, испытывающих стресс от жизни в самоизоляции.

Цикл вебинаров из серии «Школа безопасности и благополучия» в середине апреля запустила команда Moscow FemFest при поддержке Представительства ЕС в России. В прямом эфире врачи, психологи, юристы и HR-специалисты обсуждают с аудиторией разные стороны жизни в режиме самоизоляции, а именно: эмоциональный и экономический аспекты безопасности, регуляцию жизни с домочадцами в замкнутом пространстве, работу с тревожностью и экологическим отношением к себе, выстраивание здоровых границ и поиск ресурсов внутри себя. Заключительные уроки школы будут посвящены тому, как адаптироваться женщинам в новой экономической реальности и уверенно себя чувствовать.

Приглашенными экспертами «Школы безопасности и благополучия» уже согласились стать психолог и специалист по работе с травмой Зара Арутюнян, психотерапевты Светлана Комиссарук и Марина Травкова, юристы и руководители специализированных центров защиты пострадавших от насилия Мари Давтян и Анна Ривина, руководитель практики семейного права Виктория Дергунова, правозащитница Алена Попова, консультант по карьерному развитию Ксения Авдей, предпринимательница Ольга Нечаева и другие.

Прямые эфиры, во время которых зрительницы могут задавать вопросы экспертам и обсуждать тему вебинара с другими участницами, длятся около часа и транслируются, в том числе, в соцсетях. Первый совместный прямой эфир в «Одноклассниках» , например, посмотрели больше 300 тысяч женщин.

Вебинары в «Школе безопасности и благополучия» будут проходить по вечерам два раза в неделю до 5 июня в группе «Безопасность и благополучие во время карантина».





Посмотреть расписание вебинаров и зарегистрироваться на них можно по этой ссылке —​ http://moscowfemfest.ru/webinars



А самые интересные фрагменты прошедших вебинаров читайте на нашем сайте в ближайшие дни.