Томичек приглашают на образовательный онлайн фестиваль Moscow FemFest-2020

«Можно ли сказать, что женщины во всем мире сильнее пострадали от пандемии?»
«Почему женщин мало в политике?»
«Верно ли, что женское тело и женская сексуальность по-прежнему стигматизированы в современном обществе?»
«Харассмент: глобальная проблема или «глобальная манипуляция»?»
18 часов дискуссий, дебатов и перфомансов с участием российских и зарубежных спикеров и спикерок. 4-й Образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей Moscow FemFest пройдет 21 и 22 ноября. Впервые — полностью в онлайн-формате. Главными виртуальными площадками станут сайт и ютуб-канал фестиваля Moscow FemFest.
«В первый день мы обсудим ключевые вызовы 2020, поговорим про насилие и традиции, политику и женскую телесность, — пишут на сайте фестиваля его организаторы. — Второй день будет посвящен экономической безопасности женщин, теме, которую мы считаем важной для открытия российским обществом и медиа. Мы посмотрим, из чего складывается текущая система экономического неравенства с точки зрения гендерного деления и как ситуацию можно улучшить».
Среди участников фестиваля — Оксана Пушкина, Малена Мард, Алешка Симкич, Алена Попова, Марчелла Пирроне, Марина Писклакова-Паркер, Маурицио Моска, Настя Красильникова, Анна Ривина, Изабелла Ленардуци и многие другие. Фестиваль проходит при поддержке Представительства ЕС в России.
В рамках фестиваля объявлен конкурс для поддержки женских инициатив, продуктов и проектов, а также смелых визионерских идей, которые способствуют росту благополучия и безопасности женщин в России. Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму до 22:22 часов 12 ноября (время московское).
Программа фестиваля на сайте: http://moscowfemfest.ru/2020
Регистрация уже открыта.