Томичек приглашают на образовательный онлайн фестиваль Moscow FemFest-2020

«Можно ли сказать, что женщины во всем мире сильнее пострадали от пандемии?»

«Почему женщин мало в политике?»

«Верно ли, что женское тело и женская сексуальность по-прежнему стигматизированы в современном обществе?»

«Харассмент: глобальная проблема или «глобальная манипуляция»?»