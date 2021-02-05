Томичам стали отказывать в ПЦР-тестах на ковид

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Жители Томска жалуются, что им не делают тесты на ковид. В облздраве пояснили, что вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.

Марина Краузе – одна из тех, кому отказали в ПЦР-тесте. У женщины начался кашель, появилась слабость, боль в мышцах, повысилась температура. Врач из поликлиники Городской клинической больницы № 3 приехал к Марине Краузе в среду, но тест на коронавирус делать не стал. По словам женщины, уходя, врач сказал: «Вот так мы и боремся с ковидом».



При этом, когда Марина Краузе с дочерью заболели в октябре, тесты у них брали. Тогда ковид не подтвердился.

«Каждый день все меньше и меньше больных, потому что народ просто не обследуют, – считает Марина Краузе. – То, что Жвачкин режим самоизоляции до 31 марта продлил, никого не волнует. Профанация чистой воды».

В пресс-службе облздрава ТВ2 пояснили, что ПЦР-тесты сейчас берут у определенных категорий граждан. Это прибывшие из-за границы с наличием симптомов; контактировавшие с больными при появлении симптомов, не исключающих ковид ; лица с диагнозом «внебольничная пневмония»; люди от 65 лет с респираторными симптомами; работники медорганизаций с риском инфицирования; люди с респираторным симптомами в закрытых коллективах; коллективы детей при наличии трех и более заболеваний; направляемые на плановую госпитализацию и санаторно-курортное лечение.



Изменились правила тестирования еще в конце прошлого года. Соответствующее распоряжение было подписано 21 декабря, но найти его на сайте департамента и обладминистрации не удалось. Сотрудники облздрава в начале февраля 2021 года тоже не смогли подсказать, где с ним можно ознакомиться.

Согласно официальной статистике, заболеваемость ковидом в регионе действительно идет на спад. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Томская область входит в пятерку регионов Сибири с наименьшим приростом больных ковидом.

Так, если на 1 января оперштаб сообщал о 182 новых случаях, то накануне медики подтвердили 87 случаев заболевания.

Снижается и охват тестированием. Если 1 января на 100 тысяч жителей приходилось 497,8 тестов, то к 1 февраля соотношение составило 206,6.