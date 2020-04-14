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14 апреля,
2020
Новости

Томичам разрешили посещать магазины не только у дома

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Губернатор области Сергей Жвачкин изменил формулировку, которая регламентирует походы томичей в магазин в период полной самоизоляции. Новая версия звучит так:


«С 22.00 часов 31 марта 2020 года до 30 апреля 2020 года обязать граждан, находящихся на территории Томской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением <...> следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами Томской области».

Это значит, что томичи могут посещать не только ближайший к дому магазин, как требовалось согласно предыдущему распоряжению губернатора. Ранее Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан.


Режим полной самоизоляции в Томской области продлен до 30 апреля. Также на улицу можно выходить, если надо на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Разрешены поездки на дачу с семьей. При себе лучше всего иметь документы и справку с работы. 


13 апреля оперативный штаб объявил, что в регионе подтверждено сразу четыре случая заболевания COVID-19. Таким образом, количество больных коронавирусом в Томской области увеличилось до восьми человек.


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