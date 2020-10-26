Томичам расскажут, как получить инвалидность во время пандемии

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы по Томской области проведут «прямую линию» по вопросам временного установления или подтверждения инвалидности. Об этом сообщает обладминистрация.
Во вторник, 27 октября, с 14 до 16 часов главный эксперт по МСЭ Вячеслав Перминов ответит на вопросы о порядке установления инвалидности в период ограничений из-за коронавируса и разработке индивидуальных программ реабилитации.
Задать свои вопросы по оформлению инвалидности томичи могут по телефону +7 (3822) 403-304.
Жителям Томской области не нужно будет приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы им назначили выплату пенсии по инвалидности и обеспечили средствами реабилитации.
Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности на основании документов, выданных медицинскими организациями заочно.
Индивидуальная программа реабилитации также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут направляться томичам заказным почтовым отправлением.
Временный порядок подтверждения инвалидности продлили до 1 марта 2021 года постановлением Правительства РФ.
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