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26 октября,
2020
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Томичам расскажут, как получить инвалидность во время пандемии

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы по Томской области проведут «прямую линию» по вопросам временного установления или подтверждения инвалидности. Об этом сообщает обладминистрация. 

Томичам расскажут, как получить инвалидность во время пандемии

Во вторник, 27 октября, с 14 до 16 часов главный эксперт по МСЭ Вячеслав Перминов ответит на вопросы о порядке установления инвалидности в период ограничений из-за коронавируса и разработке индивидуальных программ реабилитации. 


Задать свои вопросы по оформлению инвалидности томичи могут по телефону +7 (3822) 403-304. 


Жителям Томской области не нужно будет приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы им назначили выплату пенсии по инвалидности и обеспечили средствами реабилитации.


Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности на основании документов, выданных медицинскими организациями заочно.


Индивидуальная программа реабилитации также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.


Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут направляться томичам заказным почтовым отправлением.


Временный порядок подтверждения инвалидности продлили до 1 марта 2021 года постановлением Правительства РФ. 


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