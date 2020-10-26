Томичам расскажут, как получить инвалидность во время пандемии

Специалисты бюро медико-социальной экспертизы по Томской области проведут «прямую линию» по вопросам временного установления или подтверждения инвалидности. Об этом сообщает обладминистрация.

Во вторник, 27 октября, с 14 до 16 часов главный эксперт по МСЭ Вячеслав Перминов ответит на вопросы о порядке установления инвалидности в период ограничений из-за коронавируса и разработке индивидуальных программ реабилитации.





Задать свои вопросы по оформлению инвалидности томичи могут по телефону +7 (3822) 403-304.





Жителям Томской области не нужно будет приходить лично в бюро медико-социальной экспертизы, чтобы им назначили выплату пенсии по инвалидности и обеспечили средствами реабилитации.





Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения об установлении инвалидности на основании документов, выданных медицинскими организациями заочно.





Индивидуальная программа реабилитации также будет продлеваться на полгода вместе с ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами реабилитации.





Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) будут направляться томичам заказным почтовым отправлением.





Временный порядок подтверждения инвалидности продлили до 1 марта 2021 года постановлением Правительства РФ.





ПОДДЕРЖИ ТВ2​