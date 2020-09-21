Томичам рассказали, как не отравиться грибами

Новости

Четыре человека отравились грибами в Томской области за 2020 год, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты подготовили рекомендации по сбору и обработке грибов.

Фото: Юлия Фаллер

В целях предупреждения отравления грибами рекомендуем соблюдать основные меры предосторожности при сборе грибов и их кулинарной обработке. Специалисты советуют собирать грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах. При сборе грибов лучше пользоваться плетеными корзинами и срезать каждый гриб с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть.

Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

По мнению специалистов, нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это приведет к порче грибов; пробовать грибы во время сбора. Также нельзя мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде и хранить грибы в тепле – это скоропортящийся продукт.