Добрые новости
21 сентября,
2020
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Новости

Томичам рассказали, как не отравиться грибами

Юлия Фаллер
Юлия Фаллер
4 часа назад

Четыре человека отравились грибами в Томской области за 2020 год, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Специалисты подготовили рекомендации по сбору и обработке грибов. 

Томичам рассказали, как не отравиться грибами
Фото: Юлия Фаллер

В целях предупреждения отравления грибами рекомендуем соблюдать основные меры предосторожности при сборе грибов и их кулинарной обработке. Специалисты советуют собирать грибы  вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах. При сборе грибов лучше пользоваться плетеными корзинами и срезать каждый гриб с целой ножкой.

Томичам рассказали, как не отравиться грибами

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. 


Выкидывайте все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали. Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Томичам рассказали, как не отравиться грибами

По мнению специалистов, нельзя собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки – это приведет к порче грибов; пробовать грибы во время сбора. Также нельзя мариновать и солить грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде и хранить грибы в тепле – это скоропортящийся продукт.

Томичам рассказали, как не отравиться грибами

При приобретении уже собранных грибов важно помнить, что нельзя покупать сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. 


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