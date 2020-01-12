Томичам предлагают в Крещение окунуться в прорубь на Белом озере

К 15 января на Белом озере расчистят площадку, где 18 января установят две купели с деревянными сходнями.





19 января в 12.00 начнется Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.





Для удобства горожан на Белом озере установят две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания томичам предложат выпить горячий чай и угостят пирогами и блинами.





Безопасность на месте обеспечат сотрудники МЧС, рядом с купелью будет дежурить бригада скорой помощи.