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12 января,
2020
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Томичам предлагают в Крещение окунуться в прорубь на Белом озере

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томск готовится к традиционным Крещенским купаниям, которые состоятся 19 января, сообщает мэрия. 

Томичам предлагают в Крещение окунуться в прорубь на Белом озере

К 15 января на Белом озере расчистят площадку, где 18 января установят две купели с деревянными сходнями.


19 января в 12.00 начнется Крестный ход от Воскресенской церкви до Белого озера. Далее в 12.30 пройдет обряд освящения воды, и начнутся купания. Купель будет работать до 20.00.


Для удобства горожан на Белом озере установят две палатки для переодевания. Полы в палатках и возле купелей будут выстланы сеном, а рядом выставят ограждение от ветра из елей. После купания томичам предложат выпить горячий чай и угостят пирогами и блинами.


Безопасность на месте обеспечат сотрудники МЧС, рядом с купелью будет дежурить бригада скорой помощи.

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