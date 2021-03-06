Томичам предлагают проголосовать за проекты благоустройства в 2022 году

В апреле и мае томичам предлагают проголосовать за дизайн-проекты территорий, которые благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, сообщает областная администрация.

Голосование откроют на общероссийской платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.





«В Томской области голосование пройдет в семи муниципальных образованиях, где проживает свыше 20 тысяч человек: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Кожевниковский и Колпашевский районы», — уточнили в администрации.





Ранее территории благоустройства уже выбрали жители Томска, Северска и Стрежевого. Теперь на голосовании им предстоит выбрать дизайн-проекты будущих общественных пространств. Например, в Томске в 2022 году будет благоустроят 17 территорий: сквер у Старца Федора (поселок Хромовка), сквер по Кузнечному взвозу, бульвар по улице Северный городок, сквер у школы (улица Ф. Мюнниха, 12/1), Буфф-сад, сквер «Чернобыль» на пересечении улица Дзержинского и улица Карташова, сквер «Музыкальный» в микрорайоне Спичфабрика, сквер имени Героя Советского Союза В.И. Смирнова (Кольцевой проезд, 12а), сквер «Семейные узы» (улица Шевченко, 20), набережная Томи (от переулка Сухоозерного до «Томских мельниц»), студенческий городок «Южный», сквер у школы № 53, сквер «Юный Автомобилист» (Иркутский тракт, 81/1), сквер у ДК «Маяк», сквер по улице Сибирской, 82, сквер по улице Сибирской, 99-101, сквер по улице М. Горького, 58.





Томичам предложат проголосовать за один из двух предложенных в каждой территории.