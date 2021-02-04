Томичам предлагают передать книги для пациентов онкостационаров

Акция «Читайте на здоровье!» приурочена к двум датам — Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) и Международному дню дарения книг (14 февраля).

В Томске с 4 по 14 февраля проект «Розовая лента» проводит сбор книг для стационаров областного онкологического диспансера и НИИ Онкологии Томского НИМЦ, сообщает Облздрав. Также детские и взрослые книги нужны пациентам НИИ кардиологии и НИИ Медицинской генетики.

«Принимается современная лёгкая художественная литература (детективы, авантюрные романы), просветительские и научно-популярные книги в хорошем состоянии. Они помогут пациентам скрасить время пребывания в стационаре и отвлечься от мыслей о заболевании», — уточнили организаторы.





Томичи могут принести книги по адресу: улица Татарская, 37/1, офис 220, телефон: +7 (952) 162 32 38 (Розовая лента). Часы работы:





5 февраля, пятница - 15.00 до 19.00

6 февраля, суббота – 11.00 до 15.00

7 февраля, воскресенье – 10.00 до 14.00

12 февраля, пятница – 15.00 до 19.00

13 февраля, суббота - 11.00 до 15.00





Если вы готовы подарить десять и больше книг, то организаторы могут приехать к вам по предварительной договоренности.





«Также принимаются книги для пациентов НИИ кардиологии (для взрослых и детей) и детские книги для маленьких пациентов Генетической клиники НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ. Их можно привезти в рабочие дни по адресам: улица Киевская, 111а (НИИ Кардиологии), улица Набережная реки Ушайки, 10 (НИИ Медицинской генетики)», — добавляют организаторы.





Отметим, проект «Розовая лента: знать, не бояться, быть рядом» работает в Томской области с 2017 года. Создатели хотят с помощью него повысить качество жизни людей, больных раком.



