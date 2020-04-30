Томичам предлагают отметить Первомай концертом по удаленке

В день весны и труда томичей приглашают на праздничную шоу-программу c эффектом присутствия по удаленке.





Кавер-группа NiNa Band проведет концерт, который будет транслироваться в прямом эфире в YouTube и во Вконтакте. Вести шоу согласились Сергей Игуменшев и Илья Голосуцкий.





Каверы на песни Бейонсе, Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка, Леонида Агутина и других будут звучать голосом солистки Нины Кукарцевой полтора часа. «Мы больше не можем без выступлений», — написали на своей страничке в ВК участники NiNa Band.