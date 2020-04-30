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30 апреля,
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Томичам предлагают отметить Первомай концертом по удаленке

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В день весны и труда томичей приглашают на праздничную шоу-программу c эффектом присутствия по удаленке.


Кавер-группа NiNa Band проведет концерт, который будет транслироваться в прямом эфире в YouTube и во Вконтакте. Вести шоу согласились Сергей Игуменшев и Илья Голосуцкий.


Каверы на песни Бейонсе, Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка, Леонида Агутина и других будут звучать голосом солистки Нины Кукарцевой полтора часа. «Мы больше не можем без выступлений», — написали на своей страничке в ВК участники NiNa Band.

 Концерт пройдет на специально оборудованной сценической площадке (ее предоставила мэрия) — с профессиональным светом, звуком и камерами. Во время трансляции планируется запустить опцию видеоконференции — зрители тоже смогут выходить в эфир, чтобы передать привет другу или поздравить всех с праздником. Для этого нужно подписаться на уведомление о трансляции и получить доступ к ZOOM конференции перед началом эфира.

«Проект называется «Рядом», мы первые открываем эту площадку, — говорит бас-гитарист NiNa Band Алексей Выборов. — Осваиваем новый формат. Если все пройдет хорошо, то другие музыкальные коллективы Томска также смогут устраивать концерты онлайн с хорошим качеством звука и картинки».

Начало онлайн-концерта 1 мая в 21.00 по ссылкам:

YouTube: https://youtu.be/LY50427k7Kg

ВКонтакте: https://vk.com/video-179529559_456239077

Томичам предлагают отметить Первомай концертом по удаленке
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