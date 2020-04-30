Томичам предлагают отметить Первомай концертом по удаленке

В день весны и труда томичей приглашают на праздничную шоу-программу c эффектом присутствия по удаленке.
Кавер-группа NiNa Band проведет концерт, который будет транслироваться в прямом эфире в YouTube и во Вконтакте. Вести шоу согласились Сергей Игуменшев и Илья Голосуцкий.
Каверы на песни Бейонсе, Майкла Джексона, Джастина Тимберлейка, Леонида Агутина и других будут звучать голосом солистки Нины Кукарцевой полтора часа. «Мы больше не можем без выступлений», — написали на своей страничке в ВК участники NiNa Band.
Концерт пройдет на специально оборудованной сценической площадке (ее предоставила мэрия) — с профессиональным светом, звуком и камерами. Во время трансляции планируется запустить опцию видеоконференции — зрители тоже смогут выходить в эфир, чтобы передать привет другу или поздравить всех с праздником. Для этого нужно подписаться на уведомление о трансляции и получить доступ к ZOOM конференции перед началом эфира.
Начало онлайн-концерта 1 мая в 21.00 по ссылкам:
YouTube: https://youtu.be/LY50427k7Kg
ВКонтакте: https://vk.com/video-179529559_456239077