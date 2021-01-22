Томичам начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Томичи начали получать сертификаты профилактических прививок от COVID-19, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Сертификат отображается в личном кабинете на сайте Госуслуг.

Томичи, поставившие две прививки против коронавируса, начали получать электронные сертификаты профилактической прививки от COVID-19.





«Медицинская организация, где человек прошел вакцинацию, заносит данные о прививках в единый регистр вакцинированных, после чего в личном кабинете пользователя на сайте госуслуг автоматически появляется сертификат», — пояснила начальник отдела медицинской профилактики облздрава Римма Волошина.





В электронном прививочном сертификате отражаются данные о прививках против коронавируса: даты вакцинации, наименование препарата и медицинской организации, где проходила вакцинация. Также в сертификате отображается QR-код сертификата вакцинации.





Со старта массовой вакцинации в Томской области прививку от коронавируса поставили 2062 человека, из них 1061 прошли первый и второй этап. Прививочные кабинеты работают в Томске, Северске, а также во всех районных больницах.



Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Поставить прививку могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ. Противопоказанием к вакцинации является наличие острого заболевания или обострения хронического, беременность и кормление грудью.





Оставить заявку можно через портал Госуслуги или сайт covidtomsk.ru. Записаться также можно по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), по телефону горячей линии департамента здравоохранения 8 (3822) 516-616 или через регистратуру поликлиники по месту прикрепления.



Полученные заявки обрабатываются и передаются в пункты вакцинации медорганизаций. Сотрудники поликлиники обзванивают записавшихся и приглашают на прививку в соответствии с очередностью подачи заявки и по мере поступления вакцины в регион.



О желании поставить прививку от СOVID-19 заявили более 5 тысяч жителей региона, из них 2 тысячи старше 60 лет.





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