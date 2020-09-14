Томичам могут вернуть деньги за оплату электроэнергии

«Томскэнергосбыт» продолжает проект «Я всегда плачу по счетам», запущенный совместно с «Радио Сибирь». В рамках акции жители города, оплатив счет за электроэнергию за август, получат шанс вернуть сумму оплаченной квитанции.

В рамках первого этапа акции победителями стали десять человек. Они выполнили все условия акции, а главное, правильно ответили на звонок от ведущих «Радио Сибирь». Каждому победителю акции вернули на карту сумму оплаченной квитанции — от 300 до почти 4 тысяч рублей.

Второй этап акции «Я всегда плачу по счетам» проходит с 5 по 30 сентября. Для того чтобы получить кэшбэк, нужно:





оплатить счет за электроэнергию за август 2020 года (с учетом задолженности за предыдущие периоды);

заполнить онлайн-анкету и прикрепить фотографию чека;

в комментариях к закрепленному посту в группе во ВКонтакте написать свое имя и фразу «Я всегда плачу по счетам»;

ждать звонка от ведущих «Радио Сибирь».





Среди участников, выполнивших все условия акции, ежедневно в будние дни с помощью генератора случайных чисел будет определяться победитель, которому зачислят на действующий счет денежный приз. Его размер будет равен начисленной сумме за электроэнергию, потребленную в августе 2020 года. Перечисление на счета победителей акции будет осуществляться с 10 сентября по 10 октября 2020 года.





«Большинство участников первого этапа акции — это жители Томска, при этом интерес к проекту проявили наши клиенты из Колпашева, Стрежевого, Северска, Асиновского, Первомайского, Томского и Александровского районов. Анализ полученных от участников акции чеков показал, что 90 % используют для оплаты дистанционные сервисы, а именно: Сбербанк онлайн и Единый личный кабинет на сайте «Томскэнергосбыта». Мы продолжаем проект, а значит, сентябрь для наших добросовестных и ответственных клиентов принесет приятную новость в виде стопроцентного кэшбэка за оплаченный счет», — отметил гендиректор Александр Кодин.





Подробности акции «Я всегда плачу по счетам» можно узнать здесь.





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