Томичам, которые зарегистрировались на акцию 23 января в «ВКонтакте», полиция вручает предупреждения

Полицейские начали вручать предостережения от участия в митинге в поддержку Алексея Навального томичей, которые регистрировались в группе акции в соцсети «ВКонтакте». Об этом написала руководитель Штаба Навального в Томске Ксения Фадеева.

«Если у вас сегодня (не дай бог) что-то произойдет и вы попытаетесь вызвать полицию - вряд ли получится кого-то дождаться, потому что сейчас целая куча полицейских по всему городу и даже по области объезжает участников встречи «ВКонтакте» и вручает предостережение о недопустимости участия в завтрашней акции».

В свою очередь в томском Штабе Навального сказали, что предостережение можно не подписывать, а также предостерегли от любых бесед с сотрудниками полиции. Кроме того, активисты предложили обо всех подобных случаях писать в штаб.





Напомним, что ранее замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал призывы к участию в акции в поддержку арестованного Алексея Навального «спланированной провокацией». Несмотря на то что мэрия Томска не согласовала шествие, организаторы намерены его провести. 21 января полиция вручила предостережение об участии в митинге активистам томского штаба Алексея Навального. Вручил предостережение лично начальник управления полиции по охране общественного порядка полковник Олег Водянкин.