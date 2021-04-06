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06 апреля,
2021
Новости

Томичам, которые получают субсидии на ЖКХ, вновь нужно подтверждать право на выплаты

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Автоматическое продление выплаты, действующее в Томской области в течение года из-за сложной эпидемиологической ситуации, завершается. С 16 апреля 2021 года для продления​ права на жилищные субсидии получателям выплат нужно обращаться в органы социальной защиты.


Как пояснила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина, с этой даты – 16 апреля – обращаться за подтверждением права на выплату следует тем получателям, у которых заканчивается шестимесячный срок с даты ее автоматического продления.


«С апреля 2020 года из-за сложной эпидемиологической ситуации получателям субсидии выплата продлевалась автоматически, не нужно было очно обращаться в центр соцподдержки по истечении 6 месяцев. Теперь получателю субсидии, как только закончится полгода с момента продления выплаты, необходимо обратиться в центр с документами, подтверждающими право на ее получение», — прокомментировала Марина Киняйкина.


Дата, когда нужно обратиться за продлением выплаты, у каждого получателя индивидуальна. Уточнить информацию о ней можно по телефонам центров социальной поддержки, а томичам — в Центре социальной поддержки населения по оплате ЖКУ.


В Томской области субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают более 33 тысяч семей. Выплата назначается, если расходы на оплату ЖКУ превышают 22 % доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами — 13 %.


Чтобы оформить выплату, томичам нужно обратиться в Центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, жителям других муниципалитетов — в центры соцподдержки по месту жительства или в МФЦ. Сейчас прием ведется только по предварительной записи.


Средний размер субсидии на одну семью в 2020 году составил 1928 рублей.


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