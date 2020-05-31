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31 мая,
2020
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Томичам дистанционно разъяснят условия начисления платы за тепло

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Жители Томска могут получить разъяснения по начислениям за услуги теплоснабжения через онлайн-сервисы и по телефонам горячих линий «ТомскРТС» и областного департамента ЖКХ и госжилнадзора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Томичам дистанционно разъяснят условия начисления платы за тепло

По вопросам начисления за услуги теплоснабжения горожане могут проконсультироваться на горячей линии департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области по тел. 8-800-444-2928, в контакт-центре АО «ТомскРТС» по тел. (3822) 750-075, а также онлайн в личном кабинете плательщика и в аккаунтах компании «ТомскРТС» в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.


В администрации также напомнили, что с 1 декабря 2019 года в регионе установили норматив потребления тепловой энергии для домов, не оснащенных счетчиками тепла. Если в доме отсутствуют приборы учета теплоэнергии, то оплата за отопление начисляется, исходя из нормативов потребления тепловой энергии и тарифа. При этом не делается перерасчет на температуру наружного воздуха и количество календарных дней.


Таким образом, жители домов, не оборудованных счетчиками, при оплате услуг отопления по 1/9 с сентября по май получают в квитанциях одинаковые суммы начисления, независимо от фактического начала и окончания отопительного периода.


Ознакомиться с тарифами и нормативами на услуги теплоснабжения можно на сайте «ТомскРТС».

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