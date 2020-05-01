Томича с психическим заболеванием обманом заставили продать свою квартиру

В феврале 2020 года за помощью к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратилась пенсионерка. Она попросила помочь защитить права своего племянника, инвалида второй группы, который страдает расстройством психики. Об этом сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

До недавнего времени мужчина самостоятельно проживал в принадлежавшей ему квартире, расположенной практически в центре Томска. В решении бытовых проблем ему помогала тетя (ей уже больше 80 лет), так как других родственников у него нет. Осенью 2019 года женщине стало известно, что ее племянник не может попасть в свою квартиру и ночует в подъезде.





Он рассказал родственнице, что летом 2019 года познакомился с неким мужчиной. Новый «друг» предложил ему выгодную сделку: тот должен был продать «другу» свою квартиру, а взамен получить гостинку и крупную денежную сумму.





Как пояснила заявительница, из-за психического расстройства ее племянник часто ведет себя непоследовательно и легко поддается чужому влиянию.





«Неудивительно, что он полностью доверился совершено постороннему человеку. В результате действий своего «доброжелателя» инвалид, страдающий расстройством психики, остался совсем без жилья и без денег. В его бывшей квартире уже делают ремонт новые собственники», — отмечается на сайте томского омбудсмена.





После этого с помощью тети инвалид обратился в полицию с заявлением о преступлении, однако в ноябре 2019 года в возбуждении уголовного дела было отказано. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении в областной психиатрической больнице и после выписки идти ему будет некуда.





В итоге томский омбудсмен направила обращения в полицию, прокуратуру Советского района с просьбой проверить законность и обоснованность решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Еще одно обращение было направлено в администрацию Ленинского района с просьбой помочь решить вопрос о возможности дальнейшей самостоятельной жизни инвалида без какого-либо сопровождения и присмотра.





Недавно стало известно, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено зампрокурора Советского района города Томска, материалы возвращены в полицию для проведения всесторонней дополнительной проверки. Кроме того, районной администрацией было направлено в суд исковое заявление о признании инвалида недееспособным.





Дело остается на контроле у томского омбудсмена Елены Карташовой.