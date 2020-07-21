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21 июля,
2020
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Томича приговорили к 22 годам колонии за убийство двух человек

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Томский областной суд признал 47-летнего местного жителя виновным в убийствах, покушениях на убийство и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томича приговорили к 22 годам колонии за убийство двух человек

Суд установил, что в августе 2018 года мужчина поссорился с незнакомой компанией, которая распивала алкоголь у круглосуточного магазина в районе Каштака. В ходе ссоры подсудимый угрожал им разбитой бутылкой. За это его и избили. После этого мужчина ушел домой, вооружился ножом и порезал колеса автомобиля, припаркованного неподалеку от разозлившей его компании.


«Когда к нему подошли люди, в том числе владелец автомобиля и повздорившие с ним граждане, подсудимый нанес удары ножом трем людям. От полученных ранений двое пострадавших, в том числе женщина, случайно оказавшаяся на месте происшествия, погибли, а еще один потерпевший с тяжелым ранением живота сумел добежать до своего дома и вызвать скорую помощь», — говорится в сообщении.


После этого подсудимый зашел в магазин, где два раза ударил ножом мужчину, который пытался остановить злоумышленника.

В суде мужчина утверждал, что лишь защищался от нападения агрессивно настроенной компании людей и был вынужден применить нож.


В итоге суд приговорил томича к 22 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, в течение которых за осужденным будут наблюдать после его освобождения из мест лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

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