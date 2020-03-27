Добрые новости
27 марта,
2020
Новости

Томича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Томич оштрафован за нарушение правил самоизоляции. Сейчас сотрудники регионального УМВД проводят рейды по местам самоизоляции жителей региона, прибывших из зарубежных поездок, сообщил начальник регионального управления ведомства Демьян Лаптев на заседании расширенного регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса в пятницу.

Ежедневно информационный центр томской полиции обрабатывает сведения о всех прибывающих из-за границы в регион людях: с 1 марта — это 8,2 тысячи человек, в том числе 94 иностранца. 


«На сегодняшний момент проверен режим 2 881 человек, выявлен один случай нарушения карантина, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания)», — цитирует Лаптева обладминистрация.


Начальник томского управления МВД также рассказал о действующем в регионе упрощенном порядке продления виз и увеличении до трех месяцев срока временного пребывания иностранных граждан.


«Ближайший заграничный рейс из Вьетнама в Томск запланирован на 29 марта. Полицейским, которые будут контактировать с путешественниками, выданы средства индивидуальной защиты», — добавил Лаптев.


С 28 марта по 5 апреля во время нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей в полтора раза. К рейдам полиции также присоединятся сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.


Сейчас все прибывшие из других стран в Томскую область обязаны в течение 14 дней оставаться на самоизоляции.  Оперативно сообщить о своем возвращении из другой страны в Томскую область можно через онлайн-сервис. В анкете указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него  признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.


По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и по вопросам профилактики  коронавирусной инфекции COVID-19.


Нарушителям карантина может грозить до пяти лет лишения свободы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.