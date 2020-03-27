Томича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Томич оштрафован за нарушение правил самоизоляции. Сейчас сотрудники регионального УМВД проводят рейды по местам самоизоляции жителей региона, прибывших из зарубежных поездок, сообщил начальник регионального управления ведомства Демьян Лаптев на заседании расширенного регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса в пятницу.

Ежедневно информационный центр томской полиции обрабатывает сведения о всех прибывающих из-за границы в регион людях: с 1 марта — это 8,2 тысячи человек, в том числе 94 иностранца.





«На сегодняшний момент проверен режим 2 881 человек, выявлен один случай нарушения карантина, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания)», — цитирует Лаптева обладминистрация.





Начальник томского управления МВД также рассказал о действующем в регионе упрощенном порядке продления виз и увеличении до трех месяцев срока временного пребывания иностранных граждан.





«Ближайший заграничный рейс из Вьетнама в Томск запланирован на 29 марта. Полицейским, которые будут контактировать с путешественниками, выданы средства индивидуальной защиты», — добавил Лаптев.





С 28 марта по 5 апреля во время нерабочей недели правоохранители увеличат наряды контролирующих режим самоизоляции патрулей в полтора раза. К рейдам полиции также присоединятся сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.





Сейчас все прибывшие из других стран в Томскую область обязаны в течение 14 дней оставаться на самоизоляции. Оперативно сообщить о своем возвращении из другой страны в Томскую область можно через онлайн-сервис. В анкете указываются контакты и сведения, из какой страны вернулся человек, есть ли у него признаки вирусного заболевания. Информация будет оперативно передаваться медицинским работникам и в управление Роспотребнадзора по Томской области.





По телефонам (3822) 516-616, 8-800-350-8850 жители могут обратиться за уточнением алгоритма действий при возвращении из других стран и по вопросам профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.



Нарушителям карантина может грозить до пяти лет лишения свободы.