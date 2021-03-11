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11 марта,
2021
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Новости

Томича обвиняют в серии изнасилований, совершаемых на протяжении почти 20 лет

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Томича обвиняют в серии изнасилований, которые, по версии следствия, он совершил на протяжении почти 20 лет в Томске и пригороде. Его личность помогли установить современные криминалистические средства областного УМВД и генотипической экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Томича обвиняют в серии изнасилований, совершаемых на протяжении почти 20 лет

«По версии следствия, в период с 2001 по 2020 год на территории Томска и Томского района было совершено несколько нападений на женщин неустановленным лицом, в ходе которых потерпевшие подвергались сексуальному насилию. Исходя из предварительных данных, у следствия были основания предполагать, что преступления были совершены одним и тем же лицом, в связи с чем уголовные дела соединены в одно производство», — говорится в сообщении.


Отмечается, что в результате исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик регионального УМВД, а также при помощи генотипической экспертизы был обнаружен ДНК-профиль, который и позволил установить личность предполагаемого преступника. Им оказался 48-летний житель Томска, который впоследствии был опознан потерпевшими.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Обвиняемый частично признал свою вину, сейчас он находится под стражей. Дело передано для рассмотрения в Томский районный суд.

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