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26 мая,
2020
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Томича будут судить за то, что он угрожал убить девушку, отказавшуюся с ним познакомиться

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 32-летнего томича, обвиняемого в угрозе убийством в отношении девушки, отказавшей ему в знакомстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Томича будут судить за то, что он угрожал убить девушку, отказавшуюся с ним познакомиться

«По версии дознания, в июле 2019 года обвиняемый в одном из томских ночных клубов предложил познакомиться отдыхавшей там девушке. В ответ на ее отказ обвиняемый агрессивно потребовал продиктовать ему номер ее мобильного телефона, а позднее, когда понял, что номер является вымышленным, проследил девушку до дома и в подъезде нанес ей несколько ударов кулаками по голове и лицу, упрекая в обмане и угрожая убийством», — говорится в сообщении.


Свою вину в содеянном обвиняемый не признал. Уголовное дело направлено в мировой суд Советского района.

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