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21 июня,
2020
Новости

Томича будут судить за продажу наркотиков через Интернет

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

39-летний житель Томской области обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере через Интернет, сообщает прокуратура ХМАО. 

По версии следствия, с января по декабрь 2019 года обвиняемый, совместно с неустановленным лицом занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ в черте города Мегиона, Нижневартовска, Сургута, Радужного и Лангепаса.


Общались участники группы с покупателями наркотиков через сообщения в Интернете, исключавшего их личный контакт. 

Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Кроме того, обвиняемый провел финансовые операции с 600 тысячами рублей, в целях придания правомерного вида их владению. В связи с этим также возбуждено дело по статье 174 УК РФ — «легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления».


Дело направили в суд. 


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