Томича будут судить за продажу наркотиков через Интернет

39-летний житель Томской области обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере через Интернет, сообщает прокуратура ХМАО.

По версии следствия, с января по декабрь 2019 года обвиняемый, совместно с неустановленным лицом занимались сбытом наркотических средств и психотропных веществ в черте города Мегиона, Нижневартовска, Сургута, Радужного и Лангепаса.





Общались участники группы с покупателями наркотиков через сообщения в Интернете, исключавшего их личный контакт.