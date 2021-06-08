Добрые новости
08 июня,
2021
Новости

Томича будут судить за нападения на женщин и ребенка

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в разбойных нападениях на женщин и девочку-подростка, а также в покушениях на действия сексуального характера.


Как сообщает СК, в апреле 2020 года мужчина в лесополосе у садоводческого товарищества «Мичуринец» в Томске напал на женщину. Он схватил её за плечо и за волосы, насильно с угрозами убийством завладел сотовым телефоном, после этого скрылся. В августе 2020 тот же мужчина, по данным СК, в лесополосе в районе улице Басандайской напал на женщину, избил ее и попытался совершить с ней действия сексуального характера. Потерпевшая сопротивлялась и криком привлекла внимание посторонних лиц.


«На следующий день, находясь в лесополосе в районе жилых домов, расположенных на улице Иркутский тракт в городе Томске, он напал на женщину, подверг её избиению, после чего сорвал с неё золотую цепочку с золотым кулоном и скрылся с места преступления.

В декабре 2020 обвиняемый обманным путем увел с остановки общественного транспорта «Поликлиника», расположенной по улице Ивана черных в городе Томске, несовершеннолетнюю девочку в лесополосу, где подверг её избиению, завладел её сотовым телефоном и скрылся с места преступления. На следующий день после совершения указанного преступления он напал на женщину в лесополосе в районе улицы Андрея Крячкова в городе Томске. Подвергнув её избиению, он завладел кошельком потерпевшей, в котором находилось 600 рублей, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в СК.


Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.