Томича будут судить за нападения на женщин и ребенка

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в разбойных нападениях на женщин и девочку-подростка, а также в покушениях на действия сексуального характера.





Как сообщает СК, в апреле 2020 года мужчина в лесополосе у садоводческого товарищества «Мичуринец» в Томске напал на женщину. Он схватил её за плечо и за волосы, насильно с угрозами убийством завладел сотовым телефоном, после этого скрылся. В августе 2020 тот же мужчина, по данным СК, в лесополосе в районе улице Басандайской напал на женщину, избил ее и попытался совершить с ней действия сексуального характера. Потерпевшая сопротивлялась и криком привлекла внимание посторонних лиц.





«На следующий день, находясь в лесополосе в районе жилых домов, расположенных на улице Иркутский тракт в городе Томске, он напал на женщину, подверг её избиению, после чего сорвал с неё золотую цепочку с золотым кулоном и скрылся с места преступления.

В декабре 2020 обвиняемый обманным путем увел с остановки общественного транспорта «Поликлиника», расположенной по улице Ивана черных в городе Томске, несовершеннолетнюю девочку в лесополосу, где подверг её избиению, завладел её сотовым телефоном и скрылся с места преступления. На следующий день после совершения указанного преступления он напал на женщину в лесополосе в районе улицы Андрея Крячкова в городе Томске. Подвергнув её избиению, он завладел кошельком потерпевшей, в котором находилось 600 рублей, после чего скрылся с места преступления», — рассказали в СК.





Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Октябрьский районный суд Томска для рассмотрения по существу.