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15 апреля,
2020
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Томича, больного коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Самочувствие одного из заболевших коронавирусом ухудшилось. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациента оценивается как средне-тяжелое из-за сопутствующих хронических заболеваний, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Томича, больного коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ
Фото: пресс-служба обладминистрации

Состояние остальных ближе к удовлетворительному, отметил на ежедневном брифинге вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. Он не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.


На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека  выздоровели, 11 - на лечении.  Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции.


В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции, который накануне продлил до 30 апреля. На улицу можно было выходить, если надо в магазин, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы. 


Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.


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