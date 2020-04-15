Томича, больного коронавирусом, подключили к аппарату ИВЛ

Состояние остальных ближе к удовлетворительному, отметил на ежедневном брифинге вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. Он не исключил, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и как представитель регионального штаба предостерег жителей региона от нарушений режима самоизоляции.





На утро 15 апреля в регионе было зарегистрировано 15 случаев заболевания COVID-19. Четыре человека выздоровели, 11 - на лечении. Из них семь заболевших коронавирусом находятся в респираторном госпитале в Томске, четверо – на самоизоляции.





В регионе с 18 марта действует режим повышенной готовности. 31 марта губернатор ввел режим полной самоизоляции, который накануне продлил до 30 апреля. На улицу можно было выходить, если надо в магазин, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой. Губернатор региона Сергей Жвачкин несколько раз обращался к жителям региона с просьбой соблюдать эти меры. Он отмечал, что при себе лучше всего иметь документы и справку с работы.





Нарушителей режима начали штрафовать. Максимальная сумма штрафа составляет 30 тысяч рублей.​





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