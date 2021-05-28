Томича, более 20 лет скрывавшегося из-за подозрений в убийстве, задержали в Норильске

Полицейские задержали в Норильске томича, более 20 лет скрывавшегося из-за подозрений в убийстве. Мужчина уже дал признательные показания.
Как сообщает пресс-служба областного следственного комитета, в октябре 1999 года 20-летний томич в ходе ссоры ранил ножом двоих мужчин. Один из них попал в больницу, а другой скончался на месте. Подозреваемого не смогли найти и объявили в розыск, а следствие по делу приостановили.
Результат исследования показал, что мужчины являются родными братьями. После этого криминалисты выехали в Норильск и задержали подозреваемого, который признал вину.
Мужчину заключили под стражу, в ближайшее время его доставят в Томск на следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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