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28 мая,
2021
Новости

Томича, более 20 лет скрывавшегося из-за подозрений в убийстве, задержали в Норильске

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

Полицейские задержали в Норильске томича, более 20 лет скрывавшегося из-за подозрений в убийстве. Мужчина уже дал признательные показания.


Как сообщает пресс-служба областного следственного комитета, в октябре 1999 года 20-летний томич в ходе ссоры ранил ножом двоих мужчин. Один из них попал в больницу, а другой скончался на месте. Подозреваемого не смогли найти и объявили в розыск, а следствие по делу приостановили.



В 2021 году в рамках деятельности аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет была получена информация о том, что подозреваемый может скрываться от правоохранительных органов в Норильске, проживая по подложным документам, – говорится в сообщении. – Сотрудники отдела криминалистики следственного управления совместно с оперативными подразделениями полиции разработали план подтверждения личности разыскиваемого, согласно которому незамедлительно организовали легендированный отбор образцов буккального эпителия у предполагаемого подозреваемого в Норильске и у его родного брата в Томске. 


Результат исследования показал, что мужчины являются родными братьями. После этого криминалисты выехали в Норильск и задержали подозреваемого, который признал вину.


Мужчину заключили под стражу, в ближайшее время его доставят в Томск на следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.


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