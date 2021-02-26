Томич заплатит бывшей жене более 50 тысяч рублей за побои

Кировский районный суд взыскал с томича более 50 тысяч рублей за то, что тот избил свою бывшую жену. Ответчик пытался обжаловать это решение, но суд оставил его в силе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в ноябре 2017 года мужчина нанес своей бывшей жене несколько ударов по голове, левой ноге и плечу. После этого женщина продолжительное время находилась на лечении. А ответчик был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.115 УК РФ.





По итогам разбирательства Кировский районный суд взыскал с мужчины в пользу бывшей супруги компенсацию морального вреда в размере более 50 тысяч рублей. Однако ответчик решил обжаловать этого решение, заявив, что бывшая жена сама спровоцировала конфликт. И что суд при определении размера компенсации не учел его тяжелое материальное состояние.





В свою очередь прокурор настаивал на «соразмерности присужденной истице компенсации полученным ей нравственным страданиям и полной обоснованности решения районного суда». Суд согласился с позицией прокурора и оставил решение в силе. Оно уже вступило в силу.