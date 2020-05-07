Добрые новости
07 мая,
2020
1
фото
Новости

Томич за миллион рублей купил несуществующий участок в Крыму

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В полицию Бахчисарайского района Республики Крым обратился томич, который стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Томич за миллион рублей купил несуществующий участок в Крыму

«Потерпевший пояснил, что в январе этого года он находился в одном из сел Бахчисарайского района с целью приобретения земельных участков. Там он познакомился с местным жителем, который продавал якобы принадлежащие ему земельные участки, а также обещал взять на себя оформление всех документов через сельский совет. Осмотрев участки земли и определившись по стоимости, стороны договорились о сделке. Впоследствии потерпевший перевел на принадлежащую продавцу банковскую карту денежные средства в сумме около одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.


На самом деле мужчина не хотел выполнять взятые на себя обязательства по продаже и оформлению земельных участков, а обманным путем завладел деньгами, после чего перестал выходить с потерпевшим на связь.


Полицейскими быстро установили мошенника, им оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель. Подозреваемый уже дал признательные показания.


В результате следователи возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.