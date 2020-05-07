Томич за миллион рублей купил несуществующий участок в Крыму

В полицию Бахчисарайского района Республики Крым обратился томич, который стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Потерпевший пояснил, что в январе этого года он находился в одном из сел Бахчисарайского района с целью приобретения земельных участков. Там он познакомился с местным жителем, который продавал якобы принадлежащие ему земельные участки, а также обещал взять на себя оформление всех документов через сельский совет. Осмотрев участки земли и определившись по стоимости, стороны договорились о сделке. Впоследствии потерпевший перевел на принадлежащую продавцу банковскую карту денежные средства в сумме около одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.







На самом деле мужчина не хотел выполнять взятые на себя обязательства по продаже и оформлению земельных участков, а обманным путем завладел деньгами, после чего перестал выходить с потерпевшим на связь.







Полицейскими быстро установили мошенника, им оказался неоднократно судимый 38-летний местный житель. Подозреваемый уже дал признательные показания.







В результате следователи возбудили уголовное дело по статье ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.