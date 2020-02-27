Томич вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети»

Секретарь томского Комсомола Вячеслав Третьяков вышел на одиночный пикет в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической — примечание редакции). Активист считает, что обвинение и доказательства в этом деле строятся на пытках и фальсификациях.

Своим пикетом решил поддержать фигурантов «Пензенского дела»: семерых антифашистов посадили в общей сложности на 86 лет. Становится просто дико, когда читаешь детали этого уголовного дела. Обидно и отвратительно, когда в XXI веке обвинение и доказательства строятся на пытках и фальсификациях, — рассказал Третьяков ТВ2. — Написал на плакате такой лозунг, так как в современной России мы можем видеть определенные аспекты политических режимов, которые, казалось бы, давно остались в истории.

Ранее мы сообщали, что томские преподаватели и учителя подписали открытые письма в поддержку фигурантов дела «Сети». Среди подписавшихся философ ТГУ Евгений Борисов, антрополог Ирина Поправко, профессор ТУСУРа Михаил Немирович-Данченко, доцент ТГПУ Инесса Бабенко, учитель английского языка из Северска Елена Иващенко, психолог ТГУ Юлия Власова и многие другие. Они потребовали пересмотра приговоров и расследования заявлений о пытках обвиняемых.



Сбор подписей продолжается. Учителя могут подписать письмо поддержки здесь, ученые здесь, студенты здесь, психологи здесь.





Напомним, 10 февраля Приволжский окружной военный суд вынес приговор семи фигурантам дела «Сети». Они получили от шести до 18 лет лишения свободы. ФСБ возбудила дело о «террористическом сообществе «Сеть» (внесена в список террористических организаций) в октябре 2017 года. Егора Зорина, Илью Шакурского, Василия Куксова, Дмитрия Пцелинцева, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Виктора Филинкова, Игоря Шишкина, Юлия Бояршинова и новосибирца Армана Сагынбаева обвинили в создании подпольной организации, которая планировала «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране» во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу. ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций.



Сейчас в Санкт-Петербурге судят 25-летнего Виктора Филинкова и 28-летнего Юлиана Бояршинова. По обвинению в участии в террористическом сообществе им грозит до 10 лет колонии строгого режима.