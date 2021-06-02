Томич, выложивший фото нацистов на сайт «Бессмертного полка России», признал вину

Фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в попытке разместить фото нацистов на сайте «Бессмертный полк». Речь идет об Сергее Сахарове из Томской области и Андрее Акимове из Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте СКР РФ.

«Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Следствием также организован осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела», — говорится в сообщении.







Кроме того, следствие установило причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха, они также являются фигурантами уголовных дел. Напомним, что в мае этого года указанные лица разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Родины Власова. Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.