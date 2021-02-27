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27 февраля,
2021
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Томич выиграл первенство России по легкой атлетике

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

В Кирове завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, участниками которого стали 500 спортсменов из 59 регионов страны. Томскую область представили три атлета – Андрей Ворончук, Дмитрий Разумов и Владимир Соколенко. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Томич выиграл первенство России по легкой атлетике

Так, мастер спорта Дмитрий Разумов с личным рекордом победил в финале первенства на дистанции 400 метров.

«Дмитрий преодолел дистанцию за 46,9 секунды ― это его лучший результат в карьере. В этом году Дима шесть раз пробежал дистанцию в 400 метров, и каждый раз на ней превышал норматив мастера спорта», — приводит пресс-служба слова  тренера  спортсмена и председателя федерации легкой атлетики Томской области Андрея Михайловского.

Отмечается, что высокий результат на первенстве России показал и томич Владимир Соколенко, он финишировал пятым в беге на 800 метров.

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