Томич выиграл первенство России по легкой атлетике

В Кирове завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет, участниками которого стали 500 спортсменов из 59 регионов страны. Томскую область представили три атлета – Андрей Ворончук, Дмитрий Разумов и Владимир Соколенко. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

Так, мастер спорта Дмитрий Разумов с личным рекордом победил в финале первенства на дистанции 400 метров.



«Дмитрий преодолел дистанцию за 46,9 секунды ― это его лучший результат в карьере. В этом году Дима шесть раз пробежал дистанцию в 400 метров, и каждый раз на ней превышал норматив мастера спорта», — приводит пресс-служба слова тренера спортсмена и председателя федерации легкой атлетики Томской области Андрея Михайловского.