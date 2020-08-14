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14 августа,
2020
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Новости

Томич установил новый рекорд Гиннесса по подводному жиму штанги

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Инструктор по спорту муниципального Центра социальных инициатив Виталий Вивчар установил новый рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой с задержкой дыхания, он отжал 50-килограммовую штангу 76 раз.

Томич установил новый рекорд Гиннесса по подводному жиму штанги
Фото: предоставлено Виталием Вивчаром

Как рассказал ТВ2 сам Вичар, он находился под водой примерно минуту и сорок секунд. За установлением рекорда, как этого требовал регламент Книги рекордов Гиннесса, наблюдали хронометрист, сертифицированный тренер и независимый свидетель. Теперь, чтобы рекорд был засчитан, эксперты Гиннесса должны получить видеозапись попытки и подтвердить правильность ее выполнения. Согласно условиям, заявку на рекорд рассмотрят в срок до года.

Три года назад я увидел этот рекорд, он меня заинтересовал. В начале этого лета я начал конкретно этим заниматься: работать над дыханием и над жимом лежа. В последний месяц я около пяти раз в день проводил тренировки на дыхание, каждый день тренировался,— рассказал Виталий Вивчар ТВ2.

Предыдущий рекорд в октябре 2019 года поставил американец Грег Уиттсток, который под водой поднял 50-килограммовую штангу 62 раза. Уиттстоку понадобилось на это примерно полторы минуты.


До этого у Виталия Вивчара уже был рекорд по жиму штанги (правда, не подводному) на уровне страны: согласно данным Книги рекордов России, в сентябре 2016 года Вивчар за час поднял 55-килограммовую штангу 1006 раз.

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