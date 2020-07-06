Томич установил на телефон приложение и лишился 300 тысяч рублей
Заявление о хищении денег, которые принадлежали томичу 1977 года рождения, поступило в полицию, сообщается на сайте УМВД региона.
Потерпевший рассказал, что на его телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с карты мужчины, а чтобы предотвратить хищение, он должен установить на свой смартфон приложение удаленного доступа, с помощью которого сотрудники банка смогут обезопасить счет.
«Затем “сотрудник” попросил продиктовать номера всех банковских карт, которые имеются в пользовании, цифры на обратной стороне карты, CV код. Все это было необходимо для обработки данных для установления защиты банковских карт. После выполнения всех инструкций со счета томича были списаны денежные средства в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении полиции.
По этому факту возбуждено уголовное дело по статье “кража”.
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