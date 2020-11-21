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21 ноября,
2020
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Томич стал вторым на чемпионате России по скайраннингу

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Томич Дмитрий Попов завоевал «серебро» на чемпионате России по скайраннингу. Соревнования проходили на горе Борус в Красноярском крае, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Томич стал вторым на чемпионате России по скайраннингу

Дистанцию чемпионата в 20 километров и с набором высоты в 2000 метров преодолели 105 мужчин и 48 женщин, из них две женщины и четверо мужчин из Томска.


Томич Дмитрий Попов с результатом 2:59 часа стал серебряным призером соревнований, уступив лишь Евгению Маркову из Свердловской области. Первой среди женщин стала Варвара Шиканова из Красноярска.


Дмитрий тренируется самостоятельно. В этом сезоне альпинист уже участвовал в чемпионате России по скайраннингу в дисциплине «марафон», где стал четвертым.


Скайраннинг (высотный бег, горный бег)— это забеги в горах на высоте от 0 до 7200 метров. Скайраннинг считается одной из дисциплин альпинизма.  

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