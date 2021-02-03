Томич стал третьим на кубке России по тяжелой атлетике

Соревнования прошли при самой серьезной конкуренции. Наш спортсмен Александр Егоров в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейших тяжелоатлетов страны, — рассказал председатель федерации тяжелой атлетики Томской области Александр Большой. — К нашему главному старту — чемпионату России, который пройдет в июле в Ханты-Мансийске, мы рассчитываем улучшить показатели и сможем претендовать на победу.

