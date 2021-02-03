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03 февраля,
2021
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Томич стал третьим на кубке России по тяжелой атлетике

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томич Александр Егоров завоевал бронзу на кубке России по тяжелой атлетике. Спортсмен выполнил толчок штанги с весом, более чем в два раза превосходящим его собственный. 

Томич стал третьим на кубке России по тяжелой атлетике
Фото: предоставлено департаментом по молодежной политике, культуре и спорту

Томскую область представили воспитанники ТГУ и областной спортивной школы олимпийского резерва Александр Егоров и Антон Табачников. Тренируются атлеты под руководством Александра Большого и Михаила Михайлюка.

Выступая в категории до 73 килограмм, Александр Егоров, выполнил рывок штанги весом в 143 килограмма и толчок штанги весом в 164 килограмма. 

Соревнования прошли при самой серьезной конкуренции. Наш спортсмен Александр Егоров в очередной раз подтвердил статус одного из сильнейших тяжелоатлетов страны, — рассказал председатель федерации тяжелой атлетики Томской области Александр Большой. — К нашему главному старту — чемпионату России, который пройдет в июле в Ханты-Мансийске, мы рассчитываем улучшить показатели и сможем претендовать на победу.

Кубок России по тяжелой атлетике проходил с 25 января по 1 февраля 2021 года в городе Старый Оскол Белгородской области. За победу на соревнованиях боролись около 400 спортсменов из 56 регионов страны. 

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