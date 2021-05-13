Томич стал абсолютным чемпионом Кубка России по пауэрлифтингу

В городе Кемерово прошел Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из разных регионов страны. Абсолютным чемпионом стал томич Сергей Усов. Об этом сообщается на сайте областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту.

«Атлет выступил в экипировочном жиме лежа в весовой категории до 120 килограммов. В третьем подходе спортсмен пошел на установление рекорда России — 365, 5 килограммов, но попытка оказалась неудачной. В итоге томич победил с результатом 355 килограммов. Спортсмен тренируется под руководством отца Сергея Владимировича Усова. В дисциплине «жим классический» в весовой категории до 83 кг золотую медаль взял Дмитрий Гаак, Сергей Усов стал серебряным призером в группе до 120 кг, а бронзу завоевал Макар Олешкевич в весе до 59 кг. По итогам томичи заняли второе место в командном зачете в данной дисциплине, набрав 35 очков», — говорится в сообщении.





Отмечается, что в сентябре томский атлет Сергей Усов выступит на чемпионате Европы по пауэрлифтингу, который пройдет в Екатеринбурге.